Mais três mortes por conta da Covid-19 foram registradas em Anápolis na tarde desta quinta-feira (08).

Desde o dia 20 de setembro, a cidade não deixa de confirmar óbitos em um dos boletins epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

De acordo com o informe de hoje (08), as novas fatalidades são referentes a dois homens e uma mulher.

Um dos homens morreu ainda no dia 26 de setembro, mas só teve a confirmação positiva para a doença divulgada hoje. Ele tinha 48 anos.

As outras duas notificações são de um idoso, de 83 anos, que foi a óbito na terça-feira (06) e de uma idosa, de 62 anos, que faleceu ontem (07).

Com a atualização, o município chega a marca de 329 vítimas da Covid-19.

Novos registros

O documento da Semusa também informou o número de moradores que testaram positivo para o novo coronavírus nas últimas 24h.

Ao todo, 128 pacientes adentraram as estatísticas, sendo 67 do sexo feminino e 61 do sexo masculino. As idades variam entre nove meses e 84 anos.

No acumulado geral, 13.296 pessoas já se infectaram em Anápolis, das quais 11.517 se recuperaram.

As demais ainda cumprem os protocolos de saúde ou se encontram internadas nas unidades de saúde disponíveis.