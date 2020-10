Sete dos nove candidatos a prefeito de Anápolis neste pleito de 2020 participaram, na tarde desta sexta-feira (09), da reunião de apresentação do formato e alinhamento das regras do Debate que o Portal 6 realizará com os postulantes no dia 25 de outubro.

O evento ocorrerá a partir das 20h e será transmitido na home, YouTube e redes sociais do Portal 6.

Dividido em cinco blocos, o debate deve contar com a participação dos candidatos Antônio Gomide (PT), Delegado Federal Humberto (PSD), João Gomes (PSDB), Josmar da Mouragás (PRTB), Márcio (MDB), Roberto Naves (PP) e Valeriano (PSL).

1 de 2 - + 1. Formato e regras do debate foram apresentados aos representantes dos candidatos. (Foto: Caio Henrique) 2. Formato e regras do debate foram apresentados aos representantes dos candidatos. (Foto: Caio Henrique)

Convidados para participar, Douglas (PSOL) e José de Lima (Patriota) não enviaram representantes.

“Esse tem tudo para ser o debate de maior importância deste primeiro turno, uma vez que nenhuma emissora de TV aberta indica que fará um na cidade”, lembra o jornalista Danilo Boaventura, diretor de Conteúdo do Portal 6.

Para conhecer as regras e o formato do debate, clique aqui.

Mais debates

O confronto de ideias não deve ficar restrito apenas aos que querem a cadeira de prefeito. Isso porque, como uma espécie de “esquenta”, o Portal 6 também pretende realizar debates temáticos com candidatos a vereadores com bandeiras específicas (como a causa animal, LGBTQ, segurança pública e Renova B).

“Além da cobertura sistemática que já demos início, os debates serão uma forma de contribuirmos como imprensa profissional ao processo eleitoral e democrático na cidade”, pontua Danilo.