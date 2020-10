O vídeo é curto, apenas 1 minuto e 55 segundos, mas mostra uma amizade longa entre uma criança e um coletor de lixo de Anápolis.

Foi filmado neste sábado (10), durante à tarde, por um vizinho do Bairro Antônio Fernandes que há tempos notava a relação de respeito e carinho.

Por conta do barulho do caminhão, não é possível ouvir com clareza todo o diálogo entre os amigos.

Mas podemos perceber que eles falam sobre o cotidiano. “Hoje só tá eu aqui”, diz em voz alta o coletor enquanto recolhe o lixo.

“Tá calor demais”, comenta o pequeno. Depois, eles se despedem. “Tchau, meu amigo. Bom trabalho”, finaliza. E o caminhão segue.

O vizinho que fez o registro se emocionou. Assista: