No Arizona, estado no sudoeste dos EUA, um casal saiu de casa para fumar e deixou a porta aberta.

Quando retornaram ao quarto, quase tiveram um ataque do coração ao encontrarem uma cobra enrolada embaixo da cama.

As informações são do Metro Jornal. De acordo com a publicação, o animal media cerca de 1,5 metro.

Um especialista em resgate de répteis foi acionado e disse que a serpente era uma cascavel-diamante-ocidental, também conhecida como cascavel do Texas.

O veneno, de acordo com ele, pode provocar coagulação do sangue e colapso dos rins, mas a cobra estava grávida e não ofereceu resistência.

De acordo com o especialista, ela aproveitou a porta aberta para se refugiar do calor da região.