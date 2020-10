A primeira rodada da pesquisa Serpes/O Popular para Prefeitura de Anápolis trouxe o deputado estadual Antônio Gomide (PT) na liderança, com 41,9% das intenções de votos, e próximo de ser eleito no primeiro turno.

O índice é 24,5% superior ao que marcou o atual prefeito Roberto Naves (PP), que somou 17% no levantamento publicado neste sábado (10).

Os demais candidatos estão todos matematicamente empatados na terceira posição. A margem de erro da Serpes/O Popular é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos.

João Gomes (PSDB) anotou 3,2%, seguido pelo ex-deputado estadual José de Lima (Patriota), com 3%, e o ex-chefe do Procon Municipal Valeriano Abreu (PSL), com 2,7%.

Na sequência vem Delegado Federal Humberto (PSD) e Márcio (MDB), com 1,7% cada, Josmar da Mouragás (PRTB), com 1%, e Douglas (PSOL), com 0,5%.

Um total de 17,5% ainda estão indecisos, e 9,7% disseram que não vão às urnas ou pretendem anular o voto no dia 15 de novembro.

Os números se referem à pesquisa estimulada, aquela em que a cartela de nomes são apresentadas aos entrevistados.

Segundo registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 401 moradores de Anápolis foram ouvidos entre 6 e 8 de outubro. O índice de confiança da Serpes/O Popular é de 95%.