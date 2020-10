Além de chuva, temperaturas bem mais amenas durante a madrugada também são esperadas nesta semana em Anápolis.

A mínima, de acordo com o Climatempo, deve girar entre 17º C e 18º C até a próxima sexta-feira (16).

Para se ter uma ideia, nos últimos dois meses, esse índice estava na casa dos 22º C.

Já a máxima terá uma variação de 27º C nesta terça-feira (13) e 31º C na sexta-feira (16).

As pancadas chuvas, como já adiantado pelo Portal 6, estão previstas para ocorrer nos períodos da tarde e noite.

O índice acumulado de precipitação para o período é de 48 mm.