Depois 23 dias com óbitos e mais óbitos diários causados pelas consequências da infecção pelo novo coronavírus, Anápolis ficou sem registrar nenhuma morte nesta segunda-feira (12).

A última vez que isso havia ocorrido foi no dia 20 de setembro.

No boletim da Covid-19 emitido pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) consta apenas a confirmação de 33 casos.

De acordo com a pasta, 16 deles são em moradores do sexo feminino, com idade entre 16 e 67 anos, e outros 17 em moradores do sexo masculino, de 21 a 82.

No acumulado, Anápolis tem o registro 13.478 casos com 335 óbitos. Soma 11.627 o número de pacientes recuperados. Os demais seguem em isolamento domiciliar ou internados.