Anápolis quase registrou um novo homicídio nesta terça-feira (13).

Isso porque um homem de 35 anos chegou a entortar uma faca em outro de 24 na porta de uma panificadora da Avenida Xavantina, no Jardim das Américas.

O motivo? O mais velho foi chamado de “noiado” pelo jovem e não gostou. Puxou a arma branca da cintura e partiu para cima do mancebo.

A vítima conseguiu se defender usando uma cadeira do estabelecimento e o autor das facadas fugiu do local com o intuito de buscar uma faca mais resistente em casa.

Acionada, a Polícia Militar conseguiu localizar ambos para levá-los à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Lá, o homem confessou o crime e foi autuado por tentativa de homicídio.

O jovem, que está com as mãos machucadas, foi liberado para buscar tratamento adequado.