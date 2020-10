Candidato a prefeito de Anápolis pelo PSL, Valeriano usou as redes sociais para dar a versão dele sobre o lamentável episódio de agressão contra o jornalista Weber Wiit, da Rádio 96 FM, durante o programa Observatório nesta quarta-feira (14).

“Foi algo impensado, mas algo que não teve também objetivo nem gerou qualquer lesão no rapaz que é o produtor e que provocou toda essa situação”, afirmou o postulante em um vídeo de pouco mais de três minutos, disponibilizado no Facebook e Instagram.

Imagens realizadas pela Portal 6, no entanto, mostram que Weber Wiit ficou com o olho roxo. O jornalista registrou queixa na Delegacia-Geral e realizou exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). O 1º DP vai apurar o caso.

1 de 5 - +

Ainda no vídeo, Valeriano justificou que cometeu a ação para defender a esposa. Segundo o candidato, Lorena Abreu estava ao lado dele e Weber Wiit queria que ela se retirasse do programa. “Depois veio pedindo que eu saísse rapidamente e acabou ainda por me dar um empurrão na saída no estúdio”, pontuou. O fato é negado pelo jornalista.

Valeriano, que durante a entrevista se irritou por ser questionado sobre o tempo em que foi sindico de um prédio, também registrou boletim de ocorrência. Ele não falou com a imprensa após sair da delegacia, mas no vídeo disse que solicitou a coleta das imagens das câmeras de segurança da recepção da rádio para fins de investigação. Em debate virtual com candidatos a prefeito, ele reforçou essa posição.