Imagens obtidas pelo Portal 6 mostram o exato momento em que Valeriano, candidato a prefeito de Anápolis pelo PSL, agride o jornalista Weber Witt.

Produtor do programa Observatório, da Rádio 96 FM, Weber foi surpreendido com uma cotovelada no rosto no momento em que o político deixava o estúdio da emissora.

Após responder uma pergunta de maneira ríspida, Valeriano ameaçou processar a rádio e foi convidado a se retirar do recinto após o intervalo.

Ele foi embora em seguida antes mesmo da chegada da Polícia Militar, acionada pelo próprio jornalista.

Em conversa com a reportagem do Portal 6, Weber Witt informou que os militares registraram a ocorrência, mas o jornalista também se deslocou à Central de Flagrantes da Polícia Civil a fim de formalizar o caso.

Valeriano também está no local e aguarda ser ouvido pelo delegado plantonista.

Mais informações a qualquer momento.