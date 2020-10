No início da tarde desta quarta-feira (14) começou a circular nas rede sociais um vídeo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) comentando as eleições para prefeito em Anápolis.

Na gravação, o líder do Executivo ressaltou que não tinha a intenção de criticar ou generalizar, mas que o passado recente era prova de tudo que o Partido dos Trabalhadores (PT) tinha feito ao Brasil.

“Eu não sou eleitor de Anápolis, mas se fosse eu não votaria no PT”, afirmou entre aplausos dos presentes.

“O que posso dizer pra vocês é que desconheço os outros candidatos, mas esse (se referindo a Antônio Gomide), até pelo partido que ele está, já sabemos o futuro que iremos ter pela frente”, acrescentou.

No registro, Bolsonaro também destacou que possui um bom relacionamento com todo estado de Goiás, inclusive Anápolis, mencionando a visita ao município para a assinatura de contrato da ferrovia Norte-Sul.

O vídeo completo pode ser visto a seguir:

Intenção de votos

Segundo a primeira rodada da pesquisa Serpes/ O Popular, publicada no sábado (10), o candidato Antônio Gomide lidera disparadamente as intenções de voto da população anapolina, com 41,9%.

O índice é quase 25% superior ao do atual prefeito, e segundo colocado na lista, Roberto Naves (PP), que somou 17% das intenções no levantamento.