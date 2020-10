Em paralelo à diminuição da taxa de ocupação dos leitos de internação e a flexibilização cada vez maior da cidade, as mortes por Covid-19 seguem aumentando em Anápolis.

Nesta quinta-feira (15), o boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) registrou três novas fatalidades em decorrência da doença.

As notificações são referentes a uma idosa, de 90 anos, que faleceu no dia 09 de outubro; um idoso, de 84 anos, que morreu na terça-feira (13) e uma mulher, de 54 anos, que veio a óbito hoje.

Com a atualização da pasta, chegou a 345 o número total de moradores da cidade que perderam as vidas nesta pandemia.

Nas mesmas 24h, a Semusa confirmou 57 novos pacientes: 35 do sexo feminino e 22 do sexo masculino. As idades variam entre 15 e 90 anos.

Desde o início da pandemia, 13.707 pacientes foram confirmados oficialmente. Destes, 12.248 se recuperaram.

Os demais ainda cumprem quarentena domiciliar ou estão recebendo tratamento em alguma das unidades especializadas disponíveis.