Mais um capítulo entra em cena na polêmica separação de Gusttavo Lima.

O cantor pôs um fim no casamento com a esposa Andressa Suita, com quem estava há oito anos e, desde então, as pessoas tentam entender o motivo.

No entanto, uma situação suspeita aconteceu nesta semana e surgiram mais rumores.

Isso porque uma jovem, ainda não identificada, foi vista em Goiânia e alguns registros nas redes sociais da garota fizeram com que ela fosse apontada como pivô do término.

O perfil Subcelebridades, do Instagram, reproduziu stories da moça que mostram o sertanejo sem camisa na mesma ‘confraternização’ em que ela estava presente.

Outra postagem da jovem que a mostra dentro de um carro de luxo da marca Ferrari, que curiosamente o cantor também possui, aumentou ainda mais as especulações.