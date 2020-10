Instalado no Distrito Agroindustrial de Anápolis, o Laboratório Teuto é o mais completo parque farmacêutico da América Latina e abriu novo processo seletivo com 90 vagas nas áreas Produção e Qualidade. São oportunidades para:

– Mecânico de Manutenção

– Eletricista de Manutenção

– Analista de Desenvolvimento Farmacotécnico I

– Analista de Garantia da Qualidade Sênior – Qualificação de Fornecedores

– Analista de Controle de Qualidade

– Supervisor de Otimização Industrial – Excelência Operacional

– Analista Financeiro Júnior

– Assistente de Vendas I

– Analista de Desenvolvimento Metodológico III

Além de salários compatíveis com o mercado, também são oferecidos benefícios tais como: refeição no local, vale-alimentação, transporte corporativo com acesso gratuito ao wifi, dentre outros.

Os interessados em trabalhar no Teuto podem cadastrar os currículos no site <www.teuto.com.br/trabalhe-conosco>, onde se encontram os requisitos para cada função.

Pessoas Com Deficiência (PCD’s) também podem se inscrever e analista de Recursos Humanos Lorena Bastos explica que um dos diferenciais do Teuto é a chance de crescimento dentro do laboratório.

“O Teuto oferece oportunidade de carreira. Nossos programas de capacitação e desenvolvimento propiciam evolução profissional para nossa equipe em um ambiente de aprendizado e superação”.