Jornalista mais “venenosa” do seguimento de celebridades, Fabíola Reipert colocou fogo no escândalo que assombra a separação de Gusttavo Lima e Andressa Suíta.

No Balanço Geral SP desta sexta-feira (16), a colunista disse que o cantor teve ‘um caso’ com ex-mulher do jogador de futebol Dudu (ex- Palmeiras).

O primeiro encontro entre o sertanejo e Mallu teria ocorrido na casa de Leonardo, em Goiânia. Depois disso, segundo a jornalista, eles teriam se encontrado outras vezes e mantido contato desde então.

A assessoria de imprensa de Gusttavo Lima nega tudo que foi dito por Fabíola Reipert, mas ela bate o pé e mantém o que disse.

“Fabíola afirmou ainda que o sertanejo teria falado para a ex de Dudu que já estava separado de Andressa, porém, ele terminou com a modelo somente no último dia 4 de outubro”, publicou o portal R7.