Imagina dormir um pouquinho a mais e acordar em uma cama de metal dentro de um “freezer”?

Foi o que aconteceu na última segunda-feira (12) com Balasubramanyam Kumar, um indiano de 74 anos, que já estava doente há alguns meses.

Pela manhã, o irmão de Kumar, Savanan, tentou o acordar, mas não obteve sucesso.

Com histórico de doenças enfrentado, e pensando no pior, ele acreditou que teria perdido o familiar e, de imediato, acionou a funerária, informou os familiares e o corpo foi levado.

No entanto, na manhã de terça-feira (13), os funcionários responsáveis pelo corpo, ligaram para Savanan informando que a mão do irmão estaria mexendo, porém, ele rebateu dizendo que a alma de Kumar ainda estaria no corpo, por isso ainda se mexia.

Não satisfeitos, os profissionais resolveram acionar a polícia, que o levaram para o hospital e constataram vida no idoso.

Lá, ele passou por vários exames médicos a fim de descobrir o atual estado de saúde.

Quanto ao irmão, foi informado por um dos oficiais envolvidos que ele não aparentava estar em total estado de lucidez.

A polícia está investigando o caso e uma ocorrência foi registrada por conduta que coloca em risco vidas humanas.