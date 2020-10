View this post on Instagram

Silvio Alves deixa em nossos corações o sentimento de saudades e um vazio que apenas Deus pode preencher. Sua atuação como técnico agrícola na Unidade Experimental da UniEVANGÉLICA sempre será lembrada. O trabalho pela preservação do cerrado, o apoio a ações em diversos cursos da instituição e a forma carinhosa como sempre tratou a todos são fortes lembranças, ainda presentes em meio à perda tão dolorida. Pedimos ao nosso Deus, que sabe de todas as coisas e é soberano em seus desígnios, que conforte os corações dos familiares, amigos e colegas de trabalho. A Uni está em luto hoje, mas amanhã restará em nossas memórias todas as alegrias que você nos proporcionou. 🙏🖤 Leia abaixo alguns depoimentos Silvio! Um colaborador exemplar! No seu respeito e prestatividade dividiu conosco momentos ímpares. Va em paz! Que Deus conforte a todos. Profª Josana Peixoto Silvio, lamento profundamente a inesperada partida de nosso colega Técnico Agrícola Silvio que nos auxiliava na Unidade Experimental. Exemplo de profissional, proativo, prestativo, responsável e de um respeito e educação ímpar para com todos. Que Deus em sua infinita misericórdia possa nos consolar, amigos, colegas de trabalho e sua família. Profª Klênia Rodrigues O curso de Agronomia está em luto. Perdemos alguém por quem todos tinham grande admiração. Recordaremos para sempre sua cordialidade, sua postura irrepreensível e sua predisposição para atender a todos. A vida é rápida demais. Que Deus esteja conosco e que a fé possa nos guiar. Descanse em paz! Prof João Maurício