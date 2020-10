A cantora Giulia Be, 21, está sendo atacada nas redes sociais. Ela ainda é alvo de comentários de gente que a aponta como pivô da separação entre Luan Santana, 29, e Jade Magalhães, 27.

Após publicar um trecho do vídeo de um clipe gravado com o cantor, muita gente viu de forma esquisita e a acusou de se promover e de desrespeitar Jade.

“Acho que não é o momento né. Gosto das músicas, mas usar este momento para promover fica difícil”, escreveu uma.

“Que comece o cancelamento”, desejou outra seguidora.

“Isso é pirraça, né? Só pode”, apontou outra.

“Cínica”, pontuou uma quarta seguidora.

Jade Magalhães confirmou nesta segunda (19), por meio de suas redes sociais, o término do noivado com Luan Santana. Os dois, que estavam juntos há 12 anos, planejavam se casar em 2021.

Há algumas semanas, já existiam rumores que o relacionamento não vinha bem.

Segundo o jornal Extra, o noivado terminou há cerca de 15 dias. Especulações sobre problemas no relacionamento do cantor começaram a surgir após uma live que ele fez com Giulia Be, no último dia 10. Isso porque, Jade não esteve presente no show.

Em março deste ano, eles passaram a morar juntos na casa estúdio que o músico montou há cerca de dois anos na região de Alphaville, na Grande SP.

“Como estamos seguindo as orientações de isolamento social, quis trazer a Jade para ficar comigo. Estamos em perfeita harmonia e curtindo cada momento juntos, fazendo todas as tarefas domésticas em parceria”, afirmou o cantor, na ocasião.

Luan e Jade ficaram noivos em setembro do ano passado.