Após mais de 24h da forte chuva que caiu em Anápolis, há ainda muitos moradores que estão sofrendo com a falta de energia elétrica.

Apesar de ter dito durante a tarde que 99% dos clientes impactados já tinham tido o fornecimento normalizado, a Enel enviou ao Portal 6, na noite desta segunda-feira (19), uma nota confirmando que a cidade ainda está enfrentando problemas.

De acordo com a companhia, o novo transformador trazido de Goiânia, para substituir o que foi atingido por um raio, ainda está em fase de instalação.

A Enel sustenta que esse é um processo “longo e que exige uma série de testes e medidas de segurança, antes que o equipamento seja energizado”.

Para minimizar os impactos, conforme a empresa, foram instalados geradores na subestação para “aliviar o carregamento da unidade”.

No entanto, enquanto o novo transformador não for totalmente instalado, são necessárias “transferências de cargas na rede elétrica, que podem gerar interrupções no fornecimento de energia para alguns clientes”.

A Enel não informou na nota em quanto tempo todo o serviço deverá ser finalizado no município.