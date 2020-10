Um morador de Senador Canedo, de 29 anos, procurou a Polícia Civil nesta segunda-feira (19) para denunciar que está preocupado com a vida do filho, um bebê de um ano que vive em Anápolis com a mãe, de 21 anos.

O homem contou que se separou da jovem há sete meses e ficou definido pela Justiça que ambos teriam a guarda do filho. No entanto, não teria tido permissão para vê-lo desde o último mês de março.

Uma das maiores preocupações é que o bebê precisa de tratamento constante, pois nasceu prematuro, mas que há meses não passa por uma consulta médica.

A mãe do bebê também estaria fazendo uso de drogas e o Conselho Tutelar, que já foi acionado, teria ligado para o pai do garotinho para fazer uma revelação inquietante.

É que durante uma visita na residência que a ex vive com o menor, no Sítios de Recreio Vale das Laranjeiras, a equipe teria percebido que no local não tem móveis, alimentos e que o bebê estaria dormindo em um colchão no chão.

Com medo de que algo ruim aconteça, o homem registrou o caso como maus-tratos e afirmou que pretende pegar a guarda integral da criança.