Considerada uma das maiores fabricantes de medicamentos do Brasil, a Brainfarma está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2021.

Ao todo, estão sendo ofertadas 47 vagas em Anápolis e podem participar estudantes de ensino superior que estejam cursando o último ou penúltimo ano. Confira as áreas no final desta matéria.

Para a seleção, os interessados terão de passar por quatro etapas online: inscrição, testes, dinâmica de grupo e painel.

Os selecionados também receberão acompanhamento contínuo e passarão por processos pré-definidos para que se desenvolvam como profissionais.

Os estagiários, além de bolsa auxílio, também terão direito a plano de saúde, vale refeição ou refeitório no local, auxílio transporte, recesso remunerado, gympass e desconto de 40% em dermocosméticos e vitaminas.

As inscrições vão até o dia 29 de outubro e podem ser feitas diretamente pelo site Cia de Talentos. Para acessar, basta clicar aqui.

Confiram as áreas com vagas no Programa de Estágio 2021

P&D, Controle de Qualidade, Garantia da Qualidade, Assuntos Regulatórios, Engenharia, Logística, Manutenção, Produção, Tecnologia Industrial, Tecnologia da Informação, Inteligência de Mercado, Planejamento e Produtividade, Assuntos Regulatórios, Pesquisa Clínica, Garantia da Qualidade, Estudos com Consumidor e Desenvolvimento de Embalagens.