Por meio do serviço de alerta via SMS, a Defesa Civil avisou no final da manhã desta segunda-feira (19) que as próximas horas serão de risco em Anápolis.

É que há a possibilidade de que a cidade receba novas chuvas fortes, com vendavais e raios, até às 18h da terça-feira (20).

A orientação do órgão é que a população evite se envolver em situações de risco e acione o Corpo de Bombeiros pelo 193 em caso de qualquer emergência.

Como já divulgado pelo Portal 6, a estimativa do Climatempo é de que caía ainda hoje em Anápolis 25 mm de água.

Amanhã, esse volume deverá cair para 10 mm, juntamente com as chances de chuva, que passarão de 90% para 67%.