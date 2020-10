DEBATE NO PORTAL 6

De hoje até sexta-feira promoveremos confrontos temáticos entre postulantes ao Legislativo.Nesta edição o tema é Renovação na política e moralização na Câmara Municipal. Participam deste debate os seguintes candidatos:• Dra. Danielle Nava, do PMN• Frederico Godoy, do Solidariedade• Kathrein Moura com os pés, do Avante• Professor Marcos Carvalho, do PT• Professora Eva Cordeiro, do PP• Rodolfo Valentini, do PL• Rodrigo Chiareloto, do PSDAcompanhe a discussão e comente aqui na live a sua opinião.

