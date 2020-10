Lançada há pouco mais de duas semanas na Netflix, a série “Emily in Paris” foi um sucesso absoluto e as reverberações do súbito êxito já começaram a aparecer em Anápolis.

Isso porque uma usuária do Twitter fez uma versão anapolina da produção estadunidense, que tem a narrativa situada na capital francesa.

A brincadeira se tornou muito comum nas redes sociais, onde os internautas realizam montagens da protagonista, inserindo-a em pontos turísticos das próprias cidades.

Em Anápolis não foi diferente. O Parque Ipiranga e o cinema do Brasil Park Shopping foram os destinos apontados pela usuária como destaques do município. Confira:

Em menos de um dia, a postagem já reúne 275 interações, até o momento de publicação desta matéria.

Sucesso de público

Nos poucos 18 dias de catálogo, a série conseguiu alcançar o “Top 3” das produções mais assistidas da Netflix, uma das maiores plataformas de streaming de todo o mundo.

Apostando na temática comédia-drama, a produção foi um sucesso entre o público jovem e já levanta as expectativas para uma segunda temporada.