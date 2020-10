DEBATE NO PORTAL 6

Até sexta-feira promoveremos confrontos temáticos entre postulantes ao Legislativo.Nesta edição o tema é Renovação na Política e Moralização na Câmara Municipal. Participam deste debate os seguintes candidatos:• Adriano Garcêz, do MDB• Gabriel Inácio, do MDB• Lucas Santos, do MDB• Samuel Mendes, do Republicanos• Serleyser Aráujo, do PV• Wellington Terrinha, do PL• Wesley Dias, do PSCAcompanhe a discussão e comente aqui na live a sua opinião.

Posted by Portal 6 Anápolis on Wednesday, October 21, 2020