A agenda do governador Ronaldo Caiado (DEM) da manhã desta quinta-feira (22) será em Anápolis.

O chefe do Executivo Estadual estará na cidade para visitar, por volta de 11h, as obras da Saneago de ampliação do sistema de abastamento de água, no Jardim América.

O investimento, de R$ 11 milhões, deverá beneficiar com regularidade de abastecimento cerca de 52 mil moradores da região Central do município.

A obra tem previsão de ser finalizada no próximo mês e ainda deverá viabilizar o bombeamento de água para os centros de reservação dos bairros Arco Verde, Bairro de Lourdes, Santo André, Vila Formosa e Vila Mariana.

O investimento também contemplará a ampliação das redes de esgoto. Ao final dos serviços, a expectativa é aumentar de 78,2% para 86,8% a população com esgotamento sanitário.