Nesta quarta-feira (21) informa o Sine Anápolis que 433 vagas estão disponíveis no banco de dados do órgão, sendo as principais:

02 – Vagas para Auxiliar de Manutenção Predial

03 – Vagas para Auxiliar Mecânico de Ar Condicionado

01– Vaga para Balanceador

05– Vagas para Cozinheiro de Restaurante

07 – Vagas para Churrasqueiro

05 – Vagas para Empregado Doméstico nos Serviços Gerais

01 – Vaga para Instalador de Sistemas Eletroeletrônicos de Segurança

01– Vaga para Lavador de Peças

05– Vagas para Montador de Toldos

05– Vagas para Motofretista

01– Vaga para Passadeira de Peças Confeccionadas

01 – Vaga para Operador Guilhotina, no acabamento de chapas e metais

01 – Vaga para Operador de Betoneira

01 – Vaga para Padeiro Confeiteiro

01 – Vaga para Podólogo

01 – Vaga para Retificador de motores de carros

01 – Vaga para Saladeiro

06 – Vagas para Soldador

01 – Vaga para Sushiman

01 – Vaga para Técnico Eletrônico em Geral

Importante: O Portal 6 apenas informa as vagas repassadas por e-mail pelo Sine à nossa redação. Caso encontre algum problema em relação a vaga pretendida, reporte-o ao próprio Sine.