Um grupo de fã-clubes do cantor Luan Santana, 29, divulgou nesta quarta-feira (21) a paralisação de suas atividades. Em um comunicado conjunto, eles reclamam do distanciamento do músico e falam em um “tempo para respirar e refletir, para tomarmos a decisão certa quanto a continuarmos ou não”.

“Não queremos que ele explane a vida como influenciadores fazem, mas, como pessoas que sempre estiveram aqui desde o início, acreditamos que merecemos participar um pouco dela fora de estúdio, fora de holofotes. Não queremos roteiro nem ninguém dizendo o que ele deve fazer ou não, queremos espontaneidade, e isso vem faltando há muito tempo.”

O comunicado é assinado pelos fã-clubes Luan Daily, News Luan Santana, Planeta Santana, Projeto Luan Santana, Modéstia Santana, Vips Capixabas, Spies Santana e Tags Luan, e aponta também que a insatisfação vem de algum tempo. “Não foi uma ação específica, foi um conjunto de fatores que influenciaram nossa decisão.” Um dos fã-clubes acumula 102 mil seguidores no Twitter.

A decisão dos fãs de paralisarem suas atividades acontece apenas dois duas depois de Luan confirmar o término de seu relacionamento de 12 anos com a noiva, Jade Magalhães, 27. “Choramos tanto que parecia que iria acabar o estoque de lágrimas dos olhos. Mas no fim, deixamos o destino fazer o trabalho dele”, afirmou ele.