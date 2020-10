Anápolis é considerada uma das cidades mais cristãs do Brasil e, nesta quinta-feira (22), o debate com candidatos a vereador do Portal 6 trouxe um tema que ainda é alvo de muita polêmica no município: a Causa LGBT.

Se inscreveram para participar apenas três postulantes: Dra. Mariane Stival (DEM), Felipe Freitas (Podemos) e Rimet (PT).

Durante o confronto, os candidatos discutiram sobre falas preconceituosas contra homossexuais já ditas por vereadores nesta e em outras legislaturas, além de medidas para estimular políticas públicas de inserção no mercado de trabalho da população LGBT mais marginalizada.

Outro tema do debate, e que tem levantando discussões em todo o mundo desde a quarta-feira (21), foi de que maneira a fala do papa Francisco, que defendeu a união civil entre pessoas do mesmo sexo, pode ajudar no avanço do movimento.

Veja na íntegra

DEBATE NO PORTAL 6 Até sexta-feira promoveremos confrontos temáticos entre postulantes ao Legislativo.Nesta edição o tema é Causa LGBT. Participam deste debate os seguintes candidatos:• Dra. Mariane Stival, do DEM• Felipe Freitas, do Podemos• Rimet, do PTAcompanhe a discussão e comente aqui na live a sua opinião. Posted by Portal 6 Anápolis on Thursday, October 22, 2020

Em tempo

O último mini-debate do Portal 6 está marcado para esta sexta-feira (23), às 20h, com transmissão no Facebook e Youtube.

O confronto será a terceira rodada com o tema Renovação na política e moralização na Câmara Municipal e deverá contar com a participação de sete candidatos.