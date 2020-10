No vigésimo sexto dia de campanha pela Prefeitura de Anápolis, os candidatos optaram por reuniões, lives e caminhadas.

Dos nove que disputam, somente Douglas (PSOL), José de Lima (Patriota), e Roberto Naves (PP) não divulgaram os compromissos marcados.

Abaixo, em ordem alfabética, a agenda desta sexta-feira (23):

Antônio Gomide – PT

Manhã: Reunião com apoiadores

Tarde: Pequena carreata IAPC e região às 16h

Noite: Comício Virtual às 20h

Delegado Federal Humberto – PSD

Manhã: Entrevista Rádio Manchester às 8h20 e visitas aos apoiadores.

Tarde: Reunião e às 15h caminhada Vila Dom Bosco, Jardim dos Ipês.

Douglas – PSOL

Sem compromissos divulgados.

João Gomes – PSDB

Manhã: Reunião com lideranças e visitas

Tarde: Entrevista na Rádio são Francisco 96 FM às 17h20 e visitas

Noite: Visitas

José de Lima – Patriota

Sem compromissos divulgados.

Josmar da Moura Gás – PRTB

Manhã: Gravação de conteúdo para as mídias;

Tarde: Reunião com candidatos a vereador do PRTB e visitas a comerciantes da cidade;

Noite: Visitas em diversos bairros.

Márcio – MDB

Manhã: Encontro com lideranças, às 8h visita no Mercado do Produtor e às 11h haverá uma caminhada em comércios;

Tarde: Reunião com apoiadores e às 16h caminhada nos bairros;

Noite: Reunião com a coordenação e às 20h reunião com vereadores.

Roberto Naves – PP

Sem compromissos divulgados.

Valeriano – PSL

Manhã: Visita a comerciantes no centro

Tarde: Caminhada

Noite: Reunião com apoiadores