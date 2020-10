O Portal 6 realizou na noite desta sexta-feira (23) o último mini-debate com candidatos a vereador que abordou o tema Renovação na política e moralização na Câmara Municipal.

Participaram os postulantes Alex Martins (PP), Danilo Trombiero (PL), Professor Genilson Mariano (Solidariedade), Robson Câncio (PSL), Silas Garcia (Republicanos) e Valdivino Ferreira (Cidadania).

Um dos assuntos de maior destaque do confronto foi a possibilidade de abrir uma CPI para apurar as irregularidades de projeto e execução no prédio da Câmara Municipal.

Candidatos frisaram, inclusive, sobre o local ter virado manchete nacional e também sobre a revolta da população, que vê desperdício do dinheiro público enquanto muitas famílias passam dificuldades.

Durante o debate ainda foram discutidos meios de otimizar os gastos dos parlamentares, que são altos, além da falta de transparência da casa de Leis e as condutas de vereadores que com frequência inferem o decoro e não são responsabilizados pelo Conselho de Ética.

Veja na íntegra