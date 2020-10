Mesmo de longe, Anápolis participa da comemoração do Dia do Aviador e também da Força Aérea Brasileira (FAB), ambos celebrados no dia 23 de outubro.

Costumeiramente, ocorreria alguma formalidade própria da Ala 2, porém, a pandemia do novo coronavírus fez com que todas as atividades ficassem concentradas apenas na Ala 1, localizada na capital federal Brasília.

Mesmo sem poder participar diretamente do evento comemorativo, o esquadrão Jaguar, do 1º Grupo de Defesa Aérea (GDA) da unidade anapolina, enviou uma aeronave para participar e auxiliar no desfile aéreo.

Este ano, a celebração foi além da data ímpar no calendário da FAB.

Isso porque a situação festiva também foi aproveitada como gancho para a apresentação oficial da mais nova aeronave de caça adquirida pela Aeronáutica brasileira.

Se trata do F-39E Gripen, proveniente da Suécia. A cerimônia de lançamento do caça militar foi acompanhada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Confira:

1 de 3 - + 1. (Foto: Isác Nóbrega) bolsonaro fab 2. (Foto: Sgt Bianca/ FAB) gripen 2 3. (Foto: Reprodução) gripen 3

História por trás da data

A escolha pelo dia 23 de outubro tem um motivo muito especial para os profissionais da área.

É que nesta mesma data, no ano de 1906, o brasileiro e ícone da aviação mundial, Alberto Santos Dumont, realizou o primeiro voo público da história.

A façanha foi feita com a famosa aeronave criada por ele mesmo, o 14-Bis.