Um dos principais bancos digitais do Brasil, e dono do status de “queridinho” das redes sociais, a Nubank acabou perdendo, ironicamente, muito crédito com os clientes.

E a razão para a “crise” repentina partiu do alto escalão da empresa. Isso porque a cofundadora, Cristina Junqueira, deu uma entrevista polêmica para o programa ‘Roda Viva’, da TV Cultura na última segunda-feira (19).

Ao debater pautas de diversidade e inclusão social na empresa, ela disse ser “difícil” contratar funcionários negros e que o banco não pode “nivelar por baixo.”

A declaração não foi bem recebida pelos clientes e internautas que imediatamente começaram um boicote à empresa nas redes sociais.

Fazendo uso da hashtah #NubankRacista, os usuários das redes realizaram diversas postagens dizendo que iriam cancelar a conta ou migrar de banco. Confira:

Fechei minha conta do @nubank após a exposição do pensamento racista da cofundadora de um banco que faz propaganda de moderno e na prática apenas usa tecnologia do século XXI, enquanto mantém práticas do século XIX. #NubankRacista pic.twitter.com/2WoEXMSEB7 — Rogério Tomaz Jr. (@rogeriotomazjr) October 21, 2020

Alguém pode me indicar outro banco que tenha as mesmas funções do @nubank ?!

Vou pagar minhas faturas e vou migrar… #Nubankracista — Laura Augusto (@laurakaugusto) October 21, 2020

EU AMOOO MEUS AMIGOS CANCELANDO O NUBANK #Nubankracista ✊🏼✊🏽✊🏾✊🏿 pic.twitter.com/gXjzguLKNs — Pâmela chup-chup (@Plotegheer) October 21, 2020

Pouco depois do episódio ganhar grande repercussão, Cristina se desculpou pelos comentários. Mas, aparentemente, não foi o suficiente para ganhar o perdão dos então clientes.

Visto que, até o momento, é possível encontrar postagens falando sobre o assunto e criticando a postura do banco.