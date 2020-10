Um acidente de trânsito foi registrado na noite desta sexta-feira (23), na BR-153, nas proximidades do bairro de Lourdes, região Leste de Anápolis.

Informações preliminares dão conta que o motorista de um Ford Fiesta, um jovem de 21 anos, perdeu o controle da direção e capotou.

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para prestar os primeiros socorros e encontrou o rapaz às margens da rodovia, com dores de cabeça, sonolência, escoriações e um ferimento na boca.

Ele precisou ser encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) para passar por uma avaliação médica.

Policiais Rodoviários Federais, com apoio da Polícia Militar, também estiveram no local durante toda a ocorrência para fazer o controle do tráfego.

A causa do acidente deverá ser investigada.