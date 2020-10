O princípio de incêndio na Vitamedic, indústria do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), no final da tarde desta sexta-feira (23), terminou sem grandes prejuízos.

O Portal 6 apurou que o problema teve início por volta de 17h40, quando uma máquina começou a pegar fogo repentinamente e emitiu uma quantidade considerável de fumaça.

De imediato e por segurança, todos os colaboradores tiveram de evacuar a empresa até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Apesar do susto, os militares resolveram a situação rapidamente, evitando que as chamas aumentassem e alcançassem outros setores da Vitamedic.

Funcionários contaram à reportagem que ninguém se feriu e, com exceção do local em que as chamas tiveram início, toda a produção da empresa já voltou a funcionar normalmente.