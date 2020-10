O jornalista Rodrigo Bocardi usou suas redes sociais para se despedir de Glória Vanique, sua companheira na apresentação no Bom Dia São Paulo por anos, que teve sua demissão confirmada nesta quinta-feira (22).

“Misturo choro e sorriso agora porque sinto a partida, mas celebro sua conquista por novos desafios”, disse ele.

“Foram 8 anos de madrugada, falando bom dia juntos. Dividimos muitos sorrisos, algumas lágrimas. Nos provocamos, nos sensibilizamos. Ficamos indignados, cobramos, ousamos, erramos, corrigimos os erros. E informamos! Sempre focando na qualidade e na credibilidade. Construímos uma ligação quase que familiar com vocês que estão lendo essas palavras. Que privilégio acordar assim. Que parceria!”.

A saída de Glória da Globo foi confirmada nesta quinta-feira com anúncio da CNN Brasil de que ela é a nova contratação da emissora.

“Fazer parte do time da CNN será um enorme aprendizado e eu estou sempre disposta a desafios. Estou muito feliz com o convite e com todos os projetos que poderemos desenvolver”, disse ela.

Glória Vanique é a segunda jornalista a deixar a Globo para ir para a CNN Brasil nesta semana. A outra contratação foi a de Márcio Gomes, 49, que foi anunciado pela emissora como “o principal nome da expansão das operações do canal no país”, projeto que será anunciado nas próximas semanas.