Conforme o último boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), divulgado neste sábado (24), Anápolis acumula 14.435 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus.

Nas últimas 24h foram 61 novos casos. De acordo a pasta, eles se referem sendo 35 moradores do sexo feminino, com idade entre nove e 66 anos, e 26 do sexo masculino, de cinco a 82 anos.

Pelo segundo dia consecutivo, nenhum novo óbito foi notificado à Semusa. Sendo assim, o número total de vítimas fatais segue sendo 350.

Dos 14.435 casos, a pasta afirma que 13.727 estão curados. Os demais pacientes com casos ativos estão em isolamento domiciliar ou internados.