Após quase sete meses fechados, por conta da pandemia do novo coronavírus, as salas cinemas voltaram a abrir em Anápolis.

A categoria já estava liberada para funcionar desde 15 de outubro, mas só retornou oficialmente neste final de semana.

Entre os protocolos seguidos para combater à Covid-19 estão o distanciamento entre poltronas e uso obrigatório de máscaras.

As temperaturas também são medidas na entrada e limpeza e higienização das salas ocorrem antes e depois de cada sessão.

No Cinemais, do Brasil Park Shopping, os amantes da sétima arte podem conferir cinco filmes (dois estreias e três continuidade) nas telonas.

O Portal 6 não conseguiu confirmar o retorno das atividades no Cineprime, do Anashopping.

Confira a programação do Cinemais

Como Cães e Gatos 3 – Peludos Unidos | Estreia: Dublado – (14h30 e 19h20)

Já se passaram 10 anos desde a criação da Grande Trégua, um elaborado sistema de vigilância conjunta de espécies projetado e monitorado por cães e gatos para manter a paz quando surgem conflitos. Mas quando um vilão tecnológico invade as redes sem fio para usar as frequências ouvidas apenas por cães e gatos, ele as manipula para o conflito, e a batalha mundial entre cães e gatos ESTÁ DE VOLTA. Agora, uma equipe de agentes inexperientes e nunca testados terá que usar seus instintos animais à moda antiga para restaurar a ordem e a paz entre cães e gatos em todos os lugares.

Os Novos Mutantes | Estreia: Legendado – (19h50) e Dublado (15h50, 17h20, 19h e 21h15)

Os Novos Mutantes, um thriller de terror ambientado em um hospital isolado, onde um grupo de jovens mutantes está sendo mantido para monitoramento psiquiátrico. Quando ocorrências estranhas começam a acontecer, suas novas habilidades mutantes, e suas amizades, serão testadas enquanto eles lutam para tentar sobreviver.

A Ilha da Fantasia | Continuidade: Dublado (15h, 18h30 e 20h50)

Na nova versão de A Ilha da Fantasia da Blumhouse, o enigmático Sr. Roarke transforma em realidade os sonhos secretos de seus convidados de sorte em um luxuoso e remoto resort tropica. Mas quando os sonhos se transformam em pesadelos, os convidados precisam desvendar o mistério da ilha para conseguirem escapar com vida.

O Roubo do Século | Continuidade: Legendado – (20h20)

O Roubo do Século traz a história de um grupo de ladrões sem precedentes criminais que realizou um dos assaltos a bancos mais famosos da história da Argentina em 2006. Filmado na região metropolitana de Buenos Aires e na província de San Juan.

SCOOBY! O Filme | Continuidade: Dublado (15h20)

SCOOBY! O Filme revela como os amigos de longa data, Scooby e Salsicha, se encontram pela primeira vez e como se juntaram aos pequenos detetives Fred, Velma e Daphne para formar a famosa Mistério S/A. Agora, com centenas de casos resolvidos e aventuras compartilhadas, Scooby e sua gangue encaram o maior e mais desafiador mistério de todos os tempos: uma trama que libera o fantasma do cão Cerberus sob o mundo. Enquanto eles se apressam para impedir esse `apocãolipse´, a gangue descobre que Scooby tem um legado secreto e um destino mais épico do que qualquer um poderia imaginar.

Os ingressos para as sessões podem ser adquiridos antecipadamente e online pela Velox Tickets