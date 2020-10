O Portal 6 está promovendo, na noite deste domingo (25), o debate entre os candidatos que disputam a Prefeitura de Anápolis neste pleito de 2020.

O evento está sendo transmitido ao vivo no YouTube, Facebook e Twitter.

Participam: Delegado Federal Humberto (PSD), Douglas Carvalho (PSOL), João Gomes (PSDB), José de Lima (Patriota), Josmar da Mouragás (PRTB), Márcio (MDB), Roberto Naves (PP) e Valeriano (PSL).

Antônio Gomide (PT), apesar de ter confirmado presença no confronto, no horário de início do debate, afirmou que estava em live com candidatos a vereador.

Expectativa

Diretor de conteúdo do Portal 6, o jornalista Danilo Boaventura está mediando do programa.

Ele lembra que esse “tem tudo para ser o debate mais importante deste primeiro turno, uma vez que nenhuma emissora de TV aberta indica que fará um na cidade”.