Realizado na noite deste domingo (25), o debate do Portal 6 reuniu a maior parte dos candidatos à Prefeitura de Anápolis em um debate virtual, em respeito às normas de prevenção ao novo coronavírus.

Mais de 5 mil internautas acompanharam a transmissão ao vivo, que foi transmitida em três das maiores redes r mídias sociais em tempo real – Facebook, Twitter e Youtube.

Participaram da discussão: Delegado Federal Humberto (PSD), Douglas Carvalho (PSOL), João Gomes (PSDB), José de Lima (Patriota), Josmar da Mouragás (PRTB), Márcio Corrêa (MDB), Roberto Naves (PP) e Valeriano Abreu (PSL).

Como não poderia faltar, saúde, educação e segurança foram alguns dos temas-chave durante o debate.

Porém, também foram discutidas pautas específicas do anseio anapolino, tais como a obra inacabada da Câmara Municipal e o problema local com o abastecimento de água.

Surpresas

O evento também contou com algumas surpresas, positivas e negativas.

O lado bom ficou por conta da súbita confirmação do candidato José de Lima (Patriota) que, até horas antes do início do debate, não havia confirmado presença.

Entretanto, algo semelhante, porém com efeito contrário, aconteceu com Antônio Gomide, candidato do PT.

Ele havia confirmado a participação, mas voltou atrás momentos antes com a desculpa de que estaria participando de outra live, junto de candidatos ao cargo de vereador.

De qualquer forma, a discussão conseguiu juntar todos os outros candidatos ao maior cargo do Executivo Municipal, em um ‘confronto’ que ofereceu à população de Anápolis uma maior oportunidade de conhecer os postulantes desta eleição.

Assista na íntegra