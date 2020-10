Um homem de identidade ainda não revelada morreu na manhã desta segunda-feira (26) após confrontar policiais da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis.

De acordo com a corporação, ele era integrante de uma organização criminosa e teria atirado primeiro contra a equipe, que teve de revidar. O caso ocorreu em Goianápolis.

Suspeito de praticar roubos a bancos, o homem morreu antes mesmo da chegada do socorro. Vídeo gravado pela CPE mostra o local em que tudo aconteceu, com o corpo ainda estirado no chão.

Na residência, os policiais encontraram um revólver calibre 38, um fuzil 762, dinamites, mapas, fotos de agências bancárias, coletes, luvas e até rádios comunicadores.

Um outro envolvido conseguiu fugir quando percebeu que a viatura estava se aproximando. Ele deixou um carregador de pistola para trás.