Não é somente o padre Genézio, da paróquia de Souzânia, que Antônio Gomide gostaria de calar.

O petista também recorreu à Justiça Eleitoral para processar Rodrigo Chiareloto, candidato a vereador pelo PSD.

O motivo? Um post no Instagram em que Rodrigo usou uma foto de Lula e Gomide para criticar uma possível volta do ex-prefeito ao cargo máximo da cidade.

A defesa do candidato do PT alegou que a publicação seria propaganda negativa e pediu à Justiça para proibir novas críticas do mesmo teor.

Apreciada pelo juiz Carlos Limongi, a representação foi negada.

“A mensagem publicada no perfil do representado, constante dos autos, se limitou à crítica, sem que houvesse ofensa direta ao candidato Antônio Gomide”, disse.

“A Constituição Federal veda expressamente a censura prévia sobre a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo”, lembrou.