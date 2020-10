A unidade de internação do Residencial Leblon, região Leste de Anápolis, que funcionava exclusivamente para atender pacientes com Covid-19, deverá receber uma nova função em breve.

Em nota ao Portal 6, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informou na noite desta segunda-feira (26) que o local passará por um processo de desinfecção para se tornar, em breve, uma unidade básica de saúde em horário estendido (das 07h às 22h).

A mudança, conforme a pasta, se dá em função da queda no número de internações por Covid-19. Sendo assim, não há necessidade de que o município mantenha unidades de referência vazias.

Todos os infectados com o novo coronavírus já estão sendo concentrados em apenas dois locais: o Centro de Internação Norma Pizzari e na Unidade de Referência do Coronavírus do Parque Iracema.

Segundo a Semusa, os profissionais que atuavam na linha de frente contra a Covid-19 na unidade do Leblon não serão dispensados.

Apesar de terem sido chamados em um credenciamento temporário, todos serão realocados para continuar trabalhando nas unidades de referência, conforme a demanda.