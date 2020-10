Foi identificada como Rafaella Batista dos Santos, de 22 anos, a jovem assassinada na noite desta terça-feira (27), nas proximidades do Feirão do IAPC, no Jardim Goiano, bairro da região Oeste de Anápolis.

Em entrevista ao jornalista Jonathan Cavalcante, da rádio São Francisco, o delegado Cleiton Lobo, do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), confirmou que ela foi alvo de cinco disparos de arma de fogo.

“Ainda é muito recente, mas conseguimos levantar que, por volta de 19h40, essa moça foi vitima dos tiros. Ela estava numa motocicleta e, ao que tudo indica, estava pilotando”, explicou.

“Parece que tinha outra pessoa na garupa. Não se sabe se essa pessoa pode ter sido o algoz dela. Ela chegou a correr quase 100 metros, mesmo com dois disparos no pescoço, depois levou mais disparos e infelizmente veio a óbito”, acrescentou.

O corpo de Rafaella já foi removido pelo Instituto Médico Legal. As equipes da Polícia Militar e Civil estão atuando pela cidade para tentar encontrar o autor do crime.

Enquanto isso, os investigadores estão tentando levantar informações sobre a jovem para levantar possíveis motivações para o crime.