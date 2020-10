Atualizado às 23h com mais informações

Uma jovem de 22 anos foi assassinada na noite desta terça-feira (27), nas proximidades do Feirão do IAPC, no Jardim Goiano, bairro da região Oeste de Anápolis.

A informação foi confirmada ao Portal 6 pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que esteve no local para constatar o óbito.

A reportagem apurou que o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) já está realizando as perícias iniciais. Preliminarmente, é apontado que a vítima tenha sido alvo de cinco tiros.

O Instituto Médico Legal (IML) também já está no local para recolher o corpo.

Segundo o Comando de Policiamento Urbano (CPU) do 28º BPM, câmeras flagraram uma pessoa passando pela rua antes e depois da execução. Equipes estão em patrulhamento pela região para tentar capturar o autor.

Mais informações a qualquer momento.