Goiás tem um novo motivo para comemorar. Em setembro, as escolas públicas atingiram uma nota de 4,8 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), na avaliação do ensino médio. A maior do Brasil.

É a primeira vez que as instituições estaduais bateram sozinhas as metas estipuladas, levando em conta a matrícula de 7,5 milhões de alunos em 28,8 mil escolas de todo o país.

De acordo com o Governo do Estado, uma das iniciativas que contribuíram para esse salto tão positivo foi a introdução de mais aulas de português e matemática na grade curricular.

Outras ações que também se destacam são o acompanhamento pedagógico dos alunos, o fortalecimento das escolas em tempo integral, a integração da rede pública, os recursos públicos e parcerias com a iniciativa privada.

“Um dos principais fatores para alavancarmos o ensino médio goiano está relacionado ao engajamento e envolvimento dos professores, que não mediram esforços para que seus alunos pudessem aprender de forma significativa. Reconhecemos o comprometimento dos demais profissionais da educação. Todos foram essenciais nesse processo”, afirmou o governador Ronaldo Caiado (DEM).

Investimentos

Secretária de Educação, Fátima Gavioli defende que o Ideb é o fruto de várias medidas. A primeira delas ocorreu quando Caiado garantiu “que todas as escolas estaduais recebessem melhoria na infraestrutura”.

Ao todo, os investimentos passaram dos R$ 114 milhões e beneficiaram 530 mil alunos. Apenas em 2020, o Governo de Goiás destinou R$ 85 milhões para reformas médias e ampliações, atendendo 221 unidades através do Programa Dinheiro Direto na Escola (PPDE).

“Mais do que zelar pela estrutura física da rede de ensino, o Governo de Goiás tem se preocupado em garantir igualdade entre os alunos no ambiente escolar. Por isso, este ano distribuiu 1 milhão de conjuntos de uniformes escolares, que foram adquiridos a R$ 25,6 milhões”, disse a secretária.