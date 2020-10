A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) encerrará, nesta quinta-feira (29), a partir das 14h30, as atividades de atendimento à pacientes com Covid-19 na Vila União.

De acordo com a pasta, esta será a primeira unidade de referência de Anápolis a passar por um processo de desinfecção e sanitização para voltar a receber a população, na próxima terça-feira (03).

A reabertura dos atendimentos em geral se dá pela redução no número de casos confirmados e pacientes internados com a doença. No entanto, o local passará por mudanças.

Se antes os atendimentos eram encerrados às 17h, agora os moradores da região contarão com consultas médicas e odontológicas em horário estendido, das 07h às 22h. Já nas sextas-feiras, haverá coleta de exames mediante agendamento.

As próximas unidades de referência a serem desativadas para retornar às atividades normais são a do Recanto do Sol, no dia 13 de novembro, e do São José, no dia 27 de novembro.

As do Bairro de Lourdes e Parque Iracema continuarão se dedicando exclusivamente em cuidar dos pacientes com Covid-19.