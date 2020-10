O Portal 6 confirmou nesta quinta-feira (29) que promoverá uma rodada de debates com os candidatos a prefeito das cidades vizinhas de Anápolis.

Campo Limpo de Goiás, Abadiânia, Alexânia, Goianésia, Jaraguá e Terezópolis de Goiás foram as escolhidos com base na audiência do veículo, que alcança mais de 3 milhões de acessos no interior de Goiás mensalmente.

Os confrontos ocorrerão no ápice da disputa eleitoral, entre 05 e 11 de novembro, e serão transmitidos ao vivo nas redes sociais e no canal do Youtube do Portal 6.

De acordo com o jornalista Danilo Boaventura, diretor de conteúdo do veículo, o formato será o mesmo do debate com os candidatos a prefeito de Anápolis realizado no último dia 25 de outubro.

Todos os candidatos com situação regular junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) serão convidados a participar.

Confira a agenda:

05/11 – Campo Limpo de Goiás

06/11 – Abadiânia

07/11- Alexânia

09/11 – Goianésia

10/11 – Jaraguá

11/11 – Terezópolis de Goiás