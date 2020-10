Analistas do That Nonsense, site americano especializado em investigar o que viraliza na internet, foram atrás da história do vídeo da sucuri.

Viral, o registro mostram uma cobra encontrada atravessando um rio. Mas o que chama atenção e vem impressionando internautas de todo mundo é o tamanho atribuído à ela.

As diversas páginas de Facebook e correntes no WhatsApp dizem que a sucuri mede 15 metros e que o caso ocorreu no Brasil, mais especificamente no Rio Xingu.

O That Nonsense, no entanto, explica que a história não é bem assim. Segundo os analistas do site, as dimensões das imagens foram editadas para parecerem maiores.

“O que também alterou a qualidade e fez a cobra ficar muito maior do que realmente é”, concluíram os investigadores da internet.

Outro detalhe descoberto é que as cenas não são recentes. Isso porque elas estão em um vídeo publicado no Youtube em 2018.

Assista ao vídeo analisado: