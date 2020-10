Um total de 360 moradores de Anápolis já perderam a vida em decorrência das complicações da Covid-19, revelou o boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) neste sábado (31).

De acordo com a pasta, o óbito mais recente ocorreu hoje. Foi o de um homem, de 52 anos, que estava internado e não resistiu.

No acumulado, a cidade já tem, ao todo, 14.937 casos confirmados.

Os últimos infectados com o novo coronavírus são 25 moradores do sexo feminino, com idade entre seis e 76 anos, e 23 do sexo masculino, de 15 a 70 anos, que receberam o diagnóstico nas últimas 24h.

A Semusa diz que a cidade 14.213 recuperados da doença. Os números são dinâmicos e atualizados na medida em que a pasta vai recebendo a notificação das mortes e dos casos registrados pelos laboratórios e hospitais.